Qui poco più che 20enne, oggi a 70 anni protagonista della tv: chi è? (Di domenica 6 dicembre 2020) Talento versatile sin da giovane, le foto che la ritraggono poco più ventenne mostrano un artista promettente, bellissima ma anche dotata di una certa fragilità. Una donna che oggi è ancora sulla cresta dell’onda nonostante un vissuto altalenante e una vita privata che l’ha messa a dura prova. Loretta Goggi appena 70 anni e tanti L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 6 dicembre 2020) Talento versatile sin da giovane, le foto che la ritraggonopiù ventenne mostrano un artista promettente, bellissima ma anche dotata di una certa fragilità. Una donna cheè ancora sulla cresta dell’onda nonostante un vissuto altalenante e una vita privata che l’ha messa a dura prova. Loretta Gappena 70e tanti L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

DMicol78 : @marcobattistone @fipavlazio e poi vai alla ipercoop e hanno chiuso tutti i reparti extra alimentari.. ma la cartol… - RobertaDalPra : RT @Marghe58277301: @RobertaDalPra Non mi sono preparata niente Roberta, sono a letto, non mi sono alzata. Ho dormito fino a poco fa', ora… - DefenseMichel : @FuffaForte SE sono regolari. Arriva in mutande, isee bassissimo. Lavori sottopagati quindi versa poco. Poi se guad… - Marghe58277301 : @RobertaDalPra Non mi sono preparata niente Roberta, sono a letto, non mi sono alzata. Ho dormito fino a poco fa',… - mavih_ : Cosa non vi è chiaro del fatto che la sanità è al collasso? Qui tra poco mancano anche le ambulanze. Libertà di sce… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui poco Qui poco più che 20enne, oggi a 70 anni protagonista della tv: chi è? MeteoWeek Qui Barcellona, Koeman: “Se non cambiamo atteggiamento c’è poco da fare”

TORINO- Il Barcellona, prossimo avversario della Juve in Champions League, è stato sconfitto ieri in campionato dal Cadice. Il tecnico Ronald Koeman, in conferenza stampa, ha così analizzato la situaz ...

TORINO- Il Barcellona, prossimo avversario della Juve in Champions League, è stato sconfitto ieri in campionato dal Cadice. Il tecnico Ronald Koeman, in conferenza stampa, ha così analizzato la situaz ...