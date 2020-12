Operazione per Marco Amelia: “Va meglio. Speriamo possa tornare a giocare con gli amici” (Di domenica 6 dicembre 2020) L’ex portiere, Marco Amelia, ha subito un intervento chirurgico e tramite il suo profilo social ha fatto sapere che il recupero sta andando bene. Il campione del Mondo 2006, pur non specificando a cosa si sia operato, ha scritto come la speranza sia quella di poter giocare presto a calcio con gli amici. Queste le sue parole: “Dopo qualche giorno dall’Operazione e con l’attenuarsi di dolore e fastidio le cose iniziano ad andare meglio, Speriamo di iniziare presto la riabilitazione in maniera tale da poter tornare alla normalità e riprendere le forze che ormai da mesi non avevo più. Chissà magari riusciró anche a rifare qualche partita con gli amici W il Calcio “. All’ex portiere giungano i migliori auguri di pronta guarigione dalla nostra redazione. Dopo qualche ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) L’ex portiere,, ha subito un intervento chirurgico e tramite il suo profilo social ha fatto sapere che il recupero sta andando bene. Il campione del Mondo 2006, pur non specificando a cosa si sia operato, ha scritto come la speranza sia quella di poterpresto a calcio con gli amici. Queste le sue parole: “Dopo qualche giorno dall’e con l’attenuarsi di dolore e fastidio le cose iniziano ad andaredi iniziare presto la riabilitazione in maniera tale da poteralla normalità e riprendere le forze che ormai da mesi non avevo più. Chissà magari riusciró anche a rifare qualche partita con gli amici W il Calcio “. All’ex portiere giungano i migliori auguri di pronta guarigione dalla nostra redazione. Dopo qualche ...

