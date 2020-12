Mara Carfagna in ospedale per una polmonite: 'Non ha il Covid' (Di domenica 6 dicembre 2020) Come scrive 'Leggo', da alcune fonti del suo partito si è appreso che la vicepresidente della Camera ha un polmonite che non è stata causata dal coronavirus . Le sue condizioni di salute sono buone e ... Leggi su yeslife (Di domenica 6 dicembre 2020) Come scrive 'Leggo', da alcune fonti del suo partito si è appreso che la vicepresidente della Camera ha unche non è stata causata dal coronavirus . Le sue condizioni di salute sono buone e ...

fanpage : Mara Carfagna trasportata in Ospedale per polmonite - forza_italia : Cara @mara_carfagna, siamo con te! Auguri da tutti noi per una guarigione rapida e completa. Forza Mara! - SkyTG24 : Roma, Carfagna ricoverata per una polmonite non dovuta a Covid: è in buone condizioni - AnnaCongelata6 : Mara carfagna ricoverata x polmonite. Un augurio di pronta guarigione. - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Mara Carfagna ricoverata per polmonite, non da Covid -