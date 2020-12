Maltempo, crolla muro di un capannone: famiglie evacuate (Di domenica 6 dicembre 2020) Il muro di un capannone dismesso, già in fase di demolizione, è crollato questa mattina in via Sercambi, zona Cure. Il muro confina con un cortile condominiale e in via cautelativa otto famiglie ... Leggi su lanazione (Di domenica 6 dicembre 2020) Ildi undismesso, già in fase di demolizione, èto questa mattina in via Sercambi, zona Cure. Ilconfina con un cortile condominiale e in via cautelativa otto...

