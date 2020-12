Coronavirus in Puglia, sindaci della Murgia in controtendenza: «No alla zona gialla, ancora troppi contagi» (Di domenica 6 dicembre 2020) Non si era mai registrato fino ad ora un atteggiamento simile da parte di amministratori locali. In un panorama in cui sindaci e governatori in zona arancione o rossa premono per essere inseriti in area gialla a ridosso delle festività natalizie, dieci sindaci pugliesi delle Murge hanno chiesto ufficialmente l’inasprimento delle misure di contenimento del Coronavirus perché ritengono quelle attuali troppo blande. «Non possiamo permetterci di sostenere una terza ondata – ha detto il primo cittadino di Gravina di Puglia Alesio Valente nel corso di una diretta Facebook -. Il presidente Emiliano ha detto che valuterà la situazione e probabilmente arriveranno nuove restrizioni”, ha annunciato Valente. Gravina e altri Comuni della Murgia barese hanno ... Leggi su open.online (Di domenica 6 dicembre 2020) Non si era mai registrato fino ad ora un atteggiamento simile da parte di amministratori locali. In un panorama in cuie governatori inarancione o rossa premono per essere inseriti in area gia ridosso delle festività natalizie, diecipugliesi delle Murge hanno chiesto ufficialmente l’inasprimento delle misure di contenimento delperché ritengono quelle attuali troppo blande. «Non possiamo permetterci di sostenere una terza ondata – ha detto il primo cittadino di Gravina diAlesio Valente nel corso di una diretta Facebook -. Il presidente Emiliano ha detto che valuterà la situazione e probabilmente arriveranno nuove restrizioni”, ha annunciato Valente. Gravina e altri Comunibarese hanno ...

Open_gol : «Non possiamo permetterci di sostenere una terza ondata – ha detto il sindaco di Gravina -. Probabilmente arriveran… - Brundisiumnet : Coronavirus, Puglia ancora in emergenza: 1.789 casi positivi. In provincia di Brindisi 136 nuovi contagi -… - GianvitoPuglies : Regione Puglia: Bollettino epidemiologico del 6 dicembre 2020 - TRMh24 : ?? Emergenza #Coronavirus Puglia | Su 7.293 test, 1.789 i casi positivi, 783 dei quali in provincia di Bari. Registr… - Trmtv : Emergenza coronavirus Puglia, aggiornamento del 6 dicembre 2020 -