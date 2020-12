Barcellona | ultimatum a Koeman | un allenatore è pronto in caso di sconfitta con la Juventus

Leggi su itasportpress

(Di domenica 6 dicembre 2020) Ilè in crisi. Ladi ieri con il neopromosso Cadice ha messo in subbuglio anche lo spogliatoio e filtrano mugugni di molti giocatori sull'operato di Ronald. L'olandese ha deluso visto che l'undici catalano non ha mai avuto continuità e non ha dato segnali di miglioramento. L'unico sussulto è stato in Champions League contro laa Torino ma dopo non è arrivata una serie di vittorie convincenti. La grande delusione contro il Cadice, dopo aver avuto l'83% di possesso palla, è stato un duro colpo alla credibilità del tecnico. E già in Spagna alcuni giornali parlano di un. La partita contro lapotrebbe essere decisiva per il futuro diche indi ...