Spezia | Terzi soddisfatto | «Usciamo a testa alta dal confronto con la Lazio»

(Di sabato 5 dicembre 2020) Claudio, difensore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la. Le sue parole Claudio, difensore dello, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole. «Le 200 partite con loè un traguardo che tenevo a raggiungerlo. Sono contento, peccato che non siamo riusciti a vincere. Ci tenevo ma penso che lo. Abbiamo fatto una grande partita, siamo stati un po’ sfortunati, abbiamo fatto qualche errore in fase di impostazione dove sapevamo che lanelle ripartenze è forte. Sicuramente una grande prestazione. Sapevamo che dovevamo dare intensità, abbiamo tenuto il pallino del gioco. E’ stata una grande partita ma quando poi non arriva il risultato non è facile valutarla come la ...

sportli26181512 : Spezia, Terzi: 'Il ko? Resta la prestazione. Sulle 200 presenze qui...': Claudio Terzi, difensore e capitano dello.… - 45acpjoe : RT @DIEGOFER100176: Uno Spezia sfortunato perde immeritatamente contro la Lazio. Due pali colpiti, molte occasioni create e due errori sfru… - DIEGOFER100176 : Uno Spezia sfortunato perde immeritatamente contro la Lazio. Due pali colpiti, molte occasioni create e due errori… - Spezia_1906 : ©? Il capitano #Terzi vede il bicchiere mezzo pieno dopo #SpeziaLazio ?? 'Non devo consigliare niente, tutti sanno c… - tonygamblerII : RT @LazionewsEu: Spezia-Lazio, moviola: #Chiffi grazia #Terzi e non lo espelle. Tra i bianc’azzurri ammonito solo #Akpro #Lazio #LazioNews… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Terzi

TUTTO mercato WEB

Un'altra bella prestazione dello Spezia, "migliore squadra in campo" per lo sportivissimo ... Pereira e in ritardo sulla ripartenza di Immobile in occasione del primo gol Terzi 6,5 – Buona la regia ...di Fabio Bernardini "Per l’onore e il sudore, Spezia vi è grata". Nel presentare il match Spezia-Lazio, in programma oggi al ‘Manuzzi’ di Cesena (ore 15, arbitra Chiffi), mister Italiano è tornato sul ...