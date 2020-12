Iva Zanicchi | “Portava sempre la mascherina ma non è servito a niente”

QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #SilviaToffanin @Gerry_Scotti @ivazanicchi #GiulianoSangiorgi e @MARCOCARTA85 Alle… - Lagunaparty : RT @ILFATTO1: #Verissimo Iva Zanicchi 80?! OTTANT'ANNI?! 81 tra un mese - Lagunaparty : RT @Veo85Francone: Ma in che senso Iva Zanicchi ha 80 anni.?? ?? #verissimo - Lagunaparty : RT @nickginetti: Iva Zanicchi in lacrime commissa ?????????????????? #Verissimo - Lagunaparty : RT @nickginetti: Iva Zanicchi sei adorabileeeee ?? #Verissimo -

«Prima di tutto voglio ringraziare i medici che ci hanno curato con amore e dedizione, le persone che hanno scritto e anche Mediaset, perché è stata davvero come ...Iva Zanicchi in lacrime a Verissimo: «Hanno sedato mio fratello malato di Covid, ma non pensavo fosse per accompagnarlo alla morte». Oggi la cantante, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, ha ...