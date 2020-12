Il più grande rischio per l' Ue si chiama Giuseppe Conte

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 5 dicembre 2020) Nell’intervista concessa a Maurizio Molinari su Repubblica, il presidenteha ragione quando indica lo spazio ridotto per le chiassate nazionaliste dopo l’intesa sul Next Generation Eu, per cui l’Italia intascherà 209 miliardi (127 di prestiti agevolati, 82 a fondo perduto, cioè regalati). Non ne ha altrettanta quando nega le spinte antieuropeiste del Movimento cinque stelle, oggi sottosopra per le ostilità interne, pregiudiziali ed emotive al Mes, considerato l’abile stratagemma di Berlino per togliere denari dalle tasche degli italiani e infilarli nelle banche tedesche: la qualità dell’analisi è da sabato sera in birreria, ora tarda. Adesso – e il premier non lo ignorerà – la minaccia per l’Unione non siMatteo Salvini o Giorgia Meloni e nemmeno Beppe Grillo. Si...