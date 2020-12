A Monteriggioni arrivano i primi eventi natalizi online

(Di sabato 5 dicembre 2020)(Siena), 5 dicembre 2020 - Prenderanno il via martedì 8 dicembre, con un doppio appuntamento sul canale YouTubeCultura, glitrasmessi in streaming e ...

Ultime Notizie dalla rete : Monteriggioni arrivano

La Nazione

Monteriggioni (Siena), 5 dicembre 2020 - Prenderanno il via martedì 8 dicembre, con un doppio appuntamento sul canale YouTube Monteriggioni Cultura, gli eventi natalizi trasmessi in streaming e organi ...“Proaxia ha invitato i propri dipendenti a presentare le dimissioni per giusta causa, a fronte del mancato pagamento di quasi 4 mesi di retribuzione: una situazione assurda!”, denunciano Filcams Cgil ...