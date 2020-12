662 morti e oltre 21mila contagi. Stoccati a Pratica di Mare i vaccini per l'Italia (Di sabato 5 dicembre 2020) Molti i numeri in netto miglioramento nel bollettino odierno del ministero della Salute sull'epidemia di coronavirus in Italia. I nuovi casi rilevati sono stati 21.052, a fronte di 194.984 tamponi. ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 5 dicembre 2020) Molti i numeri in netto miglioramento nel bollettino odierno del ministero della Salute sull'epidemia di coronavirus in. I nuovi casi rilevati sono stati 21.052, a fronte di 194.984 tamponi. ...

fabriziopagani1 : 662 vittime... forse... non lo sapere con certezza quindi non scrivete cazzate.... Covid: 21.052 nuovi contagi e 66… - Failbetter6 : RT @Antonio_Caramia: 662 Morti Per Con Di #COVID19 #5dicembre - Failbetter6 : RT @Antonio_Caramia: #5dicembre #COVID19 ?Occupaz. Terapie Intensive 49,6%?? ?21.052 Nuovi casi -3.047?? ?3.517 Terapie intensive -50?? ?… - Piergiulio58 : Secondo il bollettino del ministero della Salute del 5 dicembre sono 21.052 i nuovi casi di coronavirus su 194.984… - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Coronavirus, prosegue la frenata dei contagi: 21.052 nuovi casi, 662 morti, 200mila i tamponi -