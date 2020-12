XFactor 2020, Little piece of marmelade volano in finale grazie a “Muori delay”, portata sul palco con Alberto Ferrari dei Verdena (Di venerdì 4 dicembre 2020) Manuel Agnelli ha calato l’asso che ha spiazzato tutti: ieri, a X Factor 2020, per la manche Feat in cui ogni concorrente ha potuto esibirsi con un artista già affermato, ha scelto di piazzare accanto ai suoi Little pieces of marmelade Alberto Ferrari, voce degli iconici Verdena – band che si concede pochissime apparizioni televisive – e loro idolo da anni. Sul palco, l’esibizione sulle note del brano “Muori delay” ha convinto i giudici al tavolo e il pubblico a casa: a fine serata, infatti, per i LPOM è arrivata anche la soddisfazione della conquista della finale, saranno tra i 4 che si giocheranno la vittoria di #XF2020 giovedì prossimo. Immagini concesse da Sky, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Manuel Agnelli ha calato l’asso che ha spiazzato tutti: ieri, a X Factor, per la manche Feat in cui ogni concorrente ha potuto esibirsi con un artista già affermato, ha scelto di piazzare accanto ai suois of, voce degli iconici– band che si concede pochissime apparizioni televisive – e loro idolo da anni. Sul, l’esibizione sulle note del branoha convinto i giudici al tavolo e il pubblico a casa: a fine serata, infatti, per i LPOM è arrivata anche la soddisfazione della conquista della, saranno tra i 4 che si giocheranno la vittoria di #XFgiovedì prossimo. Immagini concesse da Sky, la ...

XFactor_Italia : “AHIA” a #XF2020 ci sono i @pinguinitattici con tutti i brani che hanno segnato il nostro 2020! ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? - XFactor_Italia : Domani il nostro studio si accenderà con un’orchestra di musiciste donne in segna dell’empowerment femminile ?? Una… - clikservernet : XFactor 2020, Little piece of marmelade volano in finale grazie a “Muori delay”, portata sul palco con Alberto Ferr… - Noovyis : (XFactor 2020, Little piece of marmelade volano in finale grazie a “Muori delay”, portata sul palco con Alberto Fer… - ilfattovideo : XFactor 2020, Little piece of marmelade volano in finale grazie a “Muori delay”, portata sul palco con Alberto Ferr… -