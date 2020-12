Torino, abusi in indagine droga: sospesi quattro poliziotti (Di venerdì 4 dicembre 2020) commenta quattro poliziotti sono stati sospesi dal servizio perché accusati di avere condotto una operazione di polizia con metodi 'non conformi'. Sono tutti in servizio al commissariato Dora ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 dicembre 2020) commentasono statidal servizio perché accusati di avere condotto una operazione di polizia con metodi 'non conformi'. Sono tutti in servizio al commissariato Dora ...

TORINO, 04 DIC - Quattro poliziotti sono stati sospesi dal servizio perché accusati di avere condotto una operazione di polizia con metodi "non conformi". Sono tutti in servizio al commissariato Dora ...

