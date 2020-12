Su o giù? Previsione del prezzo di Waves (WAVES) per dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tutte le principali criptovalute stanno riportando dei rialzi in questa settimana di trading e questa situazione supporta anche il prezzo di WAVES (WAVES). Bitcoin si è stabilizzato sopra il livello di supporto di 19.000$, indicando che il prezzo potrebbe raggiungere il livello di resistenza a 20.000$ questo dicembre. Analisi fondamentale: c’è ancora un livello di incertezza intorno a questo progetto WAVES è una piattaforma blockchain gateway onnicomprensiva lanciata nel 2016 dallo scienziato ucraino Alexander Ivanov. Tale piattaforma offre un’infrastruttura a misura di sviluppatore come terreno di prova per l’innovazione, che consente di creare una dApp, un’applicazione che viene archiviata ed eseguita sulla rete ... Leggi su invezz (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tutte le principali criptovalute stanno riportando dei rialzi in questa settimana di trading e questa situazione supporta anche ildi). Bitcoin si è stabilizzato sopra il livello di supporto di 19.000$, indicando che ilpotrebbe raggiungere il livello di resistenza a 20.000$ questo. Analisi fondamentale: c’è ancora un livello di incertezza intorno a questo progettoè una piattaforma blockchain gateway onnicomprensiva lanciata nel 2016 dallo scienziato ucraino Alexander Ivanov. Tale piattaforma offre un’infrastruttura a misura di sviluppatore come terreno di prova per l’innovazione, che consente di creare una dApp, un’applicazione che viene archiviata ed eseguita sulla rete ...

