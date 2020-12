Real Madrid, Zidane: “Sento la fiducia, i giocatori sono con me”. E su Ramos… (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il futuro di Zinedine Zidane al Real Madrid non è mai stato così in bilico come negli ultimi giorni. La panchina di Zizou è bollente e c'è chi vocifera che le ultime speranze di tenersi la guida dei Blancos sia aggrappata fortemente dalla vittoria con il Borussia e quindi dal passaggio del turno in Champions. Zidane però continua a sentire la fiducia dei piani alti: "Non posso essere soddisfatto quando perdiamo una gara e nemmeno i giocatori lo sono. Lo sappiamo bene - svela Zidane - , è una fortuna far parte di questo club. Sento la fiducia del club e di tutti quanti, sono tranquillo. Non ho dubbi sul fatto che i giocatori siano dalla mia parte - dichiara Zizou - già in più volte mi hanno dimostrato ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il futuro di Zinedinealnon è mai stato così in bilico come negli ultimi giorni. La panchina di Zizou è bollente e c'è chi vocifera che le ultime speranze di tenersi la guida dei Blancos sia aggrappata fortemente dalla vittoria con il Borussia e quindi dal passaggio del turno in Champions.però continua a sentire ladei piani alti: "Non posso essere soddisfatto quando perdiamo una gara e nemmeno ilo. Lo sappiamo bene - svela- , è una fortuna far parte di questo club. Sento ladel club e di tutti quanti,tranquillo. Non ho dubbi sul fatto che isiano dalla mia parte - dichiara Zizou - già in più volte mi hanno dimostrato ...

