Oggi in tv, tutta la programmazione di domenica 6 dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questa sera su Rai 1 prosegue la seguitissima serie Vite in Fuga. Su Mediaset l’appuntamento è con Barbara D’Urso mentre su Rai 3 e La7 la domenica è dedicata rispettivamente all’attualità con le interviste di Fazio e alle inchieste di Massimo Giletti. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 andranno in onda 2 nuove puntate della serie Vite In Fuga. La fiction Rai, che vede protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè, sembra proprio essere entrata nel cuore dei telespettatori. domenica scorsa, nell’eterna gara degli ascolti tra il servizio pubblico e Mediaset, ha doppiato il programma di Barbara D’Urso mentre lunedì 30 novembre è stato un testa a testa con il Grande Fratello Vip. Su Rai 2 va in onda La fortuna aiuta gli audaci, nuova puntata della ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questa sera su Rai 1 prosegue la seguitissima serie Vite in Fuga. Su Mediaset l’appuntamento è con Barbara D’Urso mentre su Rai 3 e La7 laè dedicata rispettivamente all’attualità con le interviste di Fazio e alle inchieste di Massimo Giletti. Ma scopriamo insiemelacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 andranno in onda 2 nuove puntate della serie Vite In Fuga. La fiction Rai, che vede protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè, sembra proprio essere entrata nel cuore dei telespettatori.scorsa, nell’eterna gara degli ascolti tra il servizio pubblico e Mediaset, ha doppiato il programma di Barbara D’Urso mentre lunedì 30 novembre è stato un testa a testa con il Grande Fratello Vip. Su Rai 2 va in onda La fortuna aiuta gli audaci, nuova puntata della ...

ItalianAirForce : Per la 1^ volta assieme in tutta la loro potenza! Missione addestrativa di #oggi: un F-35A ed un F-35B dell’… - francescacheeks : Oggi è il #WorldAIDSDay, giornata mondiale contro l'AIDS. Quello che stiamo vivendo richiama quotidianamente tutta… - BeppeSala : Oggi a Palazzo Marino bandiera civica a mezz'asta in segno di lutto per le vittime di femminicidio, iniziativa lanc… - btsottona : TUTTA LA SETTIMANA SVEGLIA ALLE 7, OGGI CHE DORMO OVVIAMENTE C’È UNA LIVE?? - luvxash : Mia sorella oggi si laurea e mi sta trasmettendo tutta la tua ansia ahahahahah -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi tutta Acate, Vittoria e Comiso: da oggi zone gialle come tutta la Sicilia ragusah24.it Razer Tomahawk, il PC modulare dal futuro incerto sbarca sul mercato

Razer ha introdotto il PC gaming Tomahawk sul mercato statunitense. Il sistema è basato su Intel Compute Element, un modulo su cui trovano spazio i componenti principali - CPU, RAM e storage. L'idea è ...

Petrachi: "Roma, rifarei tutto. Tiago Pinto? Non lo conosco, non ha neanche il tesserino"

"Dopo un po’ di tempo mi faceva piacere fermarmi un pochino. Adesso è un periodo di calma e di riflessione che a volte serve". Parola e musica di Gianluca Petra ...

Razer ha introdotto il PC gaming Tomahawk sul mercato statunitense. Il sistema è basato su Intel Compute Element, un modulo su cui trovano spazio i componenti principali - CPU, RAM e storage. L'idea è ..."Dopo un po’ di tempo mi faceva piacere fermarmi un pochino. Adesso è un periodo di calma e di riflessione che a volte serve". Parola e musica di Gianluca Petra ...