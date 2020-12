Napoli, de Magistris: “Su Maradona no a polemiche e divisioni” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Maradona, il suo ricordo, la sua storia, la sua leggenda, il suo mito, la sua capacità di unire come nessun altro sa fare, non meritano divisioni e polemiche incomprensibili e squallide. Ci siamo mossi immediatamente perché rappresentiamo la città e siamo napoletani, interpretando l’immensa partecipazione popolare per la scomparsa del nostro Diego, campione universale, napoletano ed argentino”. Lo dice il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in riferimento alle polemiche rispetto alla decisione di intitolare lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre. Tra queste anche l’intitolazione a Maradona della stazione della Cumana. “Siamo solo felici che, dopo l’intitolazione dello ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “, il suo ricordo, la sua storia, la sua leggenda, il suo mito, la sua capacità di unire come nessun altro sa fare, non meritano divisioni eincomprensibili e squallide. Ci siamo mossi immediatamente perché rappresentiamo la città e siamo napoletani, interpretando l’immensa partecipazione popolare per la scomparsa del nostro Diego, campione universale, napoletano ed argentino”. Lo dice il sindaco di, Luigi de, in riferimento allerispetto alla decisione di intitolare lo stadio San Paolo a Diego Armando, scomparso lo scorso 25 novembre. Tra queste anche l’intitolazione adella stazione della Cumana. “Siamo solo felici che, dopo l’intitolazione dello ...

corrmezzogiorno : #Napoli Stazione Maradona, il sindaco: «No a polemiche e divisioni» - zazoomblog : Napoli de Magistris: Non dividiamoci su Maradona rappresenta la memoria collettiva della città - #Napoli… - rep_napoli : De Magistris escluso dall'inaugurazione Eav, il sindaco: 'Maradona non merita speculazioni' [aggiornamento delle 13… - rep_napoli : Maradona, de Magistris: non merita speculazioni, non dividerà napoletani [aggiornamento delle 13:06] - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL SINDACO - De Magistris: 'Ieri giornata storica per la nostra città: avviato il Contratto Istituzionale di Sviluppo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Magistris Napoli, de Magistris: “Valuteremo chiusura delle scuole dopo verifica dello screening su docenti e alunni” Orizzonte Scuola Napoli, via libera del Comune: nasce lo stadio Diego Armando Maradona

Stadio comunale Diego Armando Maradona: oggi l’ok della commissione toponomastica e la delibera del sindaco Luigi de Magistris per intitolare al Pibe l’impianto di Fuorigrotta. Il Comune così completa ...

Stazione Maradona, de Magistris: «No a polemiche e divisioni»

Il Comune non è stato invitato all’inaugurazione della fermata della Cumana, organizzata da Eav e Regione: «Diego non merita speculazioni, è memoria collettiva» ...

Stadio comunale Diego Armando Maradona: oggi l’ok della commissione toponomastica e la delibera del sindaco Luigi de Magistris per intitolare al Pibe l’impianto di Fuorigrotta. Il Comune così completa ...Il Comune non è stato invitato all’inaugurazione della fermata della Cumana, organizzata da Eav e Regione: «Diego non merita speculazioni, è memoria collettiva» ...