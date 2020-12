Le faq su cosa si può fare e cosa no a dicembre e a Natale, secondo l’ultimo dpcm (Di venerdì 4 dicembre 2020) Fra il 2 e il 3 dicembre il governo Conte bis ha emanato due nuovi atti per la gestione della pandemia di Covid-19 durante il prossimo mese e le feste: un decreto legge con due articoli su tre dedicati al Natale e il dpcm del 3 dicembre, in vigore dal 4 dicembre fino al 15 gennaio 2021 (qui il riassunto di tutte le nuove misure). Come sottolineato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa, sarà cruciale limitare al massimo gli assembramenti di persone durante le festività per evitare che a una seconda ondata di coronavirus con il nuovo anno ne segua una terza. Dopo settimane di attesa e numerose discussioni all’interno delle forze di governo, però, nei cittadini si è generata non poca confusione su quello che si potrà o non si potrà fare nel prossimo mese e ... Leggi su wired (Di venerdì 4 dicembre 2020) Fra il 2 e il 3il governo Conte bis ha emanato due nuovi atti per la gestione della pandemia di Covid-19 durante il prossimo mese e le feste: un decreto legge con due articoli su tre dedicati ale ildel 3, in vigore dal 4fino al 15 gennaio 2021 (qui il riassunto di tutte le nuove misure). Come sottolineato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa, sarà cruciale limitare al massimo gli assembramenti di persone durante le festività per evitare che a una seconda ondata di coronavirus con il nuovo anno ne segua una terza. Dopo settimane di attesa e numerose discussioni all’interno delle forze di governo, però, nei cittadini si è generata non poca confusione su quello che si potrà o non si potrànel prossimo mese e ...

Il decreto di ieri sera non fa eccezioni. È entrato in vigore oggi, ma non dappertutto. Vale subito per alcuni italiani, non per tutti. Conte si è limitato a dire che tra un paio di settimane tutta l’ ...

Lotteria scontrini o detrazione fiscale: cosa ti conviene scegliere?

Almeno nella fase di avvio, non saranno ammessi alla lotteria scontrini gli acquisti per i quali si sceglie di godere della detrazione o deduzione fiscale ...

