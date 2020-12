Latina e la Didattica Digitale Integrata | in arrivo 33 000 euro di contributi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La, in questo momento così delicato, viene rafforzata grazie al Comune di, che dopo una attenta verifica degli equilibri di bilancio, ha destinato fondi per 33mila agli istituti comprensivi della città come contributo per la realizzazione del Piano Scolastico per la(DDI). La somma si aggiunge ai 125milagià affidati ai Dirigenti scolastici per la piccola manutenzione, gli acquisti relativi all’avvio dell’anno scolastico e per gli adempimenti emergenziali dovuti alla pandemia. Da agosto ad oggi, il Servizio Manutenzioni ha impegnato più di un milione diper le manutenzioni degli istituti, fornendo tempestive risposte a ogni singola istanza avanzata ufficialmente dalle scuole. L’Assessore alla Pubblica Istruzione ...