Falso esame Suarez-Juve, Paratici chiese aiuto alla ministra De Micheli (interrogata in Procura) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Eccoli gli alti vertici istituzionali. Per il Falso esame di Suarez all’Univer I reati contestati sono «rivelazione del segreto d’ufficio finalizzata all’indebito profitto patrimoniale e plurime falsità ideologiche in atti pubblici». Sono indagati anche altissimi dirigenti della Juventus. Si tratta di Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica, oltre allo storico legale bianconero Luigi Chiappero e alla collega Maria Turco. Paratici chiese aiuto alla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che è stata interrogata e ha ammesso di aver Procurato al manager suo amico d’infanzia il contatto di Bruno Frattasi, capo di Gabinetto del ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) Eccoli gli alti vertici istituzionali. Per ildiall’Univer I reati contestati sono «rivelazione del segreto d’ufficio finalizzata all’indebito profitto patrimoniale e plurime falsità ideologiche in atti pubblici». Sono indagati anche altissimi dirigenti dellantus. Si tratta di Fabio, direttore dell’area tecnica, oltre allo storico legale bianconero Luigi Chiappero ecollega Maria Turco.delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De, che è statae ha ammesso di averto al manager suo amico d’infanzia il contatto di Bruno Frattasi, capo di Gabinetto del ...

