Emirati Arabi Uniti e Grecia insieme in un patto per contrastare la Turchia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lo scorso 18 novembre, durante un incontro tra il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e il principe ereditario Mohammed bin Zayed tenutosi ad Abu Dhabi, è stato siglato un accordo tra Grecia ed Emirati Arabi Uniti che stabilisce “l’istituzione di un partenariato strategico per rafforzare la cooperazione politica, economica e culturale” tra i due Paesi. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lo scorso 18 novembre, durante un incontro tra il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e il principe ereditario Mohammed bin Zayed tenutosi ad Abu Dhabi, è stato siglato un accordo traedche stabilisce “l’istituzione di un partenariato strategico per rafforzare la cooperazione politica, economica e culturale” tra i due Paesi. InsideOver.

reportrai3 : Gli Emirati Arabi tornano in Piaggio non perché sono animati dal desiderio di salvare un’azienda strategica per il… - ilsussidiario : #Grecia e Emirati Arabi Uniti hanno firmato un accordo militare di mutua assistenza contro la #Turchia. Obiettivo:… - The__Marvelous : @Segnoditerra1 @_RomamoR Credo faccia il giro del mondo per arrivare li'.. Voli diretti non ce ne sono attualmente… - AigetEnergia : RT @SissiBellomo: #Petrolio, la produzione #OPEC+ risalirà per gradi da gennaio, con vertici mensili per decidere cosa fare: un compromesso… - fabrizietto67 : @antonellachiod2 Con gruppo degli emirati arabi -