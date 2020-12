Covid, Speranza: “Rt sceso a 0,91, ma il pericolo non è scampato” (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – “Il modello che abbiamo costruito con le fasce ha prodotto un abbassamento della curva di contagi con l’indice Rt passato in cinque settimane dall’1,7 allo 0,91 di oggi“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in diretta streaming alla nona edizione dell’Healthcare Summit del Sole-24Ore. “Questo non deve farci pensare a uno scampato pericolo- ha aggiunto- ma dobbiamo continuare con la prudenza e i sacrifici per evitare un nuovo lockdown generalizzato”. La situazione “resta complicata con un alto numero dei decessi, dei contagiati e un’elevata occupazione dei posti letti in ospedale- ha concluso Speranza– e dobbiamo arrivare senza grande emergenza per avviare la campagna di vaccinazione a fine gennaio”. SPERANZA: “CHI GOVERNA DEVE DIRE LA VERITÀ ALLE PERSONE” Leggi su dire (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – “Il modello che abbiamo costruito con le fasce ha prodotto un abbassamento della curva di contagi con l’indice Rt passato in cinque settimane dall’1,7 allo 0,91 di oggi“. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in diretta streaming alla nona edizione dell’Healthcare Summit del Sole-24Ore. “Questo non deve farci pensare a uno scampato pericolo- ha aggiunto- ma dobbiamo continuare con la prudenza e i sacrifici per evitare un nuovo lockdown generalizzato”. La situazione “resta complicata con un alto numero dei decessi, dei contagiati e un’elevata occupazione dei posti letti in ospedale- ha concluso Speranza– e dobbiamo arrivare senza grande emergenza per avviare la campagna di vaccinazione a fine gennaio”. SPERANZA: “CHI GOVERNA DEVE DIRE LA VERITÀ ALLE PERSONE”

