Commercio biomasse per riscaldamento: controlli dei Forestali in Irpinia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) del Gruppo Forestale di Avellino, unitamente ai colleghi della Stazione Forestale di Volturara Irpina, all'esito di mirati servizi afferenti il regolare Commercio di biomasse per riscaldamento, in particolare sansa di oliva e legna da ardere, hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria il legale responsabile di una ditta di Ariano Irpino. L'accesso ispettivo alla società ha permesso di constatare che nei piazzali attigui ai manufatti adibiti ad attività commerciale afferente la vendita di biomasse e legna da ardere, l'assenza di idonea canalizzazione al fine di convogliare le acque di prima pioggia all'interno di idoneo corpo recettore. In particolare, le acque di ...

