Caso Suarez-Juventus, ci sarebbe anche Paratici tra gli indagati (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo quaranta giorni, la Procura di Perugia – guidata da Raffaele Cantone – ha squarciato il muro di silenzio che aveva chiesto e ha scosso nuovamente il mondo del calcio. Sì, la Juventus si attivò per accelerare l'iter della cittadinanza italiana a Suarez l'ex calciatore del Barcellona che per vestire bianconero avrebbe dovuto essere cittadino italiano. La Procura ha reso ufficiali i provvedimenti nei confronti dei vertici dell'Università per stranieri di Perugia e dei professori coinvolti nell'esame che – secondo la Procura – sarebbe stato concordato per filo e per segno col club e col giocatore. Club che si sarebbe attivato ai massimi livelli istituzionali. Ci sono dirigenti juventini indagati. E a Perugia circola con insistenza il nome di Paratici.

