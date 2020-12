Calendario Serie A calcio: quali partite vedere su Sky e DAZN, orari, tv e programma 5-7 dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo la settimana riservata alle coppe europee, la Serie A di calcio è pronta – da domani – a tornare in campo, con il programma relativo alla decima del girone d’andata. Il menù verrà inizialmente aperto dai tre anticipi di sabato: Spezia-Lazio (h 15, su Sky Sport), dal derby Juventus-Torino (h 18, sempre su Sky Sport) e dal match Inter-Bologna (h 20.45 su DAZN) . Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi La piattaforma OTT riprenderà poi, nella giornata domenicale, dal lunch-match delle 12:30 tra Verona e Cagliari trasmettendo successivamente anche Udinese-Fiorentina (15.00), che andrà in contemporanea a Parma-Benevento e Roma-Sassuolo, visibili però sulla pay tv, così come Crotone-Napoli (h 18.00) e il confronto ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo la settimana riservata alle coppe europee, laA diè pronta – da domani – a tornare in campo, con ilrelativo alla decima del girone d’andata. Il menù verrà inizialmente aperto dai tre anticipi di sabato: Spezia-Lazio (h 15, su Sky Sport), dal derby Juventus-Torino (h 18, sempre su Sky Sport) e dal match Inter-Bologna (h 20.45 su) . Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi La piattaforma OTT riprenderà poi, nella giornata domenicale, dal lunch-match delle 12:30 tra Verona e Cagliari trasmettendo successivamente anche Udinese-Fiorentina (15.00), che andrà in contemporanea a Parma-Benevento e Roma-Sassuolo, visibili però sulla pay tv, così come Crotone-Napoli (h 18.00) e il confronto ...

