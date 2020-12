Bryan Cranston: "Mesi dopo il Covid, non riesco ancora a sentire sapori e odori" (Di venerdì 4 dicembre 2020) Bryan Cranston sta ancora facendo i conti con alcuni effetti del Covid-19 dopo aver contratto il virus all'inizio di quest'anno. Bryan Cranston è tornato a parlare della sua esperienza con il Covid, Mesi dopo essere risultato positivo. L'attore di Breaking Bad ha quindi raccontato i sintomi con cui ha convissuto, ammettendo di non riuscire ancora a sentire gli odori ed i sapori. Era la fine di luglio quando Bryan Cranston annunciava al mondo di aver contratto il Coronavirus. L'attore di Breaking Bad raccontava quindi la sua esperienza con il virus e invitava i fan ad essere prudenti e a seguire le linee guida suggerite ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020)stafacendo i conti con alcuni effetti del-19aver contratto il virus all'inizio di quest'anno.è tornato a parlare della sua esperienza con ilessere risultato positivo. L'attore di Breaking Bad ha quindi raccontato i sintomi con cui ha convissuto, ammettendo di non riuscireglied i. Era la fine di luglio quandoannunciava al mondo di aver contratto il Coronavirus. L'attore di Breaking Bad raccontava quindi la sua esperienza con il virus e invitava i fan ad essere prudenti e a seguire le linee guida suggerite ...

