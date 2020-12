“Altro che Mes, patrimoniale e Imu dalla Chiesa”. Grillo soffia sul fuoco (e inguaia Conte) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic – Altro che Mes, per Beppe Grillo il governo per fare cassa dovrebbe mettere una tassa patrimoniale e farsi dare i soldi dell’Imu dalla Chiesa. Il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle si rifa vivo sul suo blog per dettare la linea. E le sue proposte non fanno che alimentare la tensione nella maggioranza giallofucsia, nel bel mezzo delle polemiche su Mes e patrimoniale. Grillo: “I soldi del Mes sempre debito sono” “Non starò qui ad elencare le mille ragioni che fanno del Mes uno strumento non solo inadatto ma anche del tutto inutile per far fronte alle esigenze del nostro Paese in un momento così delicato”, scrive Grillo. “I soldi del meccanismo europeo, è giusto ricordare che (convenienti o meno) sempre debito sono. Un debito che ormai ammonta a oltre 150 miliardi e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic – Altro che Mes, per Beppeil governo per fare cassa dovrebbe mettere una tassae farsi dare i soldi dell’ImuChiesa. Il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle si rifa vivo sul suo blog per dettare la linea. E le sue proposte non fanno che alimentare la tensione nella maggioranza giallofucsia, nel bel mezzo delle polemiche su Mes e: “I soldi del Mes sempre debito sono” “Non starò qui ad elencare le mille ragioni che fanno del Mes uno strumento non solo inadatto ma anche del tutto inutile per far fronte alle esigenze del nostro Paese in un momento così delicato”, scrive. “I soldi del meccanismo europeo, è giusto ricordare che (convenienti o meno) sempre debito sono. Un debito che ormai ammonta a oltre 150 miliardi e ...

