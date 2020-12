Xbox Series X/S e il business dei videogiochi: Microsoft 'è assolutamente concentrata sul gaming' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Microsoft nella sua assemblea annuale con azionisti e dirigenti ha espresso commenti interessanti su Xbox e sul business dei videogiochi. In primo luogo, un azionista ha chiesto al CEO Satya Nadella cosa sta facendo Xbox per distinguersi dalla concorrenza e vincere la "console war" contro PS5 e quale è la strategia di Microsoft nel settore gaming. Nadella ha parlato del lancio della next-gen e ha confermato che la società rimarrà focalizzata sul gaming. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 3 dicembre 2020)nella sua assemblea annuale con azionisti e dirigenti ha espresso commenti interessanti sue suldei. In primo luogo, un azionista ha chiesto al CEO Satya Nadella cosa sta facendoper distinguersi dalla concorrenza e vincere la "console war" contro PS5 e quale è la strategia dinel settore. Nadella ha parlato del lancio della next-gen e ha confermato che la società rimarrà focalizzata sul. Leggi altro...

