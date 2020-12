Wilco Nienaber | una giovane promessa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilventenne sudafricano sta scalando il World Ranking durante la sua prima stagione sullo European Tour a suon di risultati. Cosa aspettarsi danel futuro?: gli inizi Il giocatore sudafricano ha esordito sullo European Tour nella gara di casa, due anni fa, in occasione del South African Open, dove ha passato il taglio classificandosi al 54^ posto. Un debutto non male considerando i soli 18 peral tempo. L’anno seguente, nel 2019, ha partecipato a due tornei sullo European Tour ad inizio anno senza brillare. Il miglior piazzamento lo ottiene solo sul Challenge Tour dove giunse in undicesima posizione durante il Le Vaudreuil Golf Challenge. A seguito di questa prestazione gioca diversi tornei tra European e ...