Uomini e Donne NEWS | Sophie mette in riga Antonio

Sophie ha deciso di dare una nuova possibilità ad Antonio dopo le incomprensioni delle recenti puntate. In realtà quello che ha irritato la giovane non è il fraintendimento, ma la reazione spropositata del ragazzo, il quale è stato anche insultato pesantemente sui social. Di conseguenza il suo comportamento non è certo passato inosservato e ha innescato un serie di reazioni negative da parte degli spettatori del programma di Maria De Filippi. In siffatto contesto Sophie penserà bene di informare il giovane su quello che stesse succedendo in modo da dargli la possibilità di ridimensionarsi in merito alle sue uscite inappropriate. L'atteggiamento di Sophie è stato molto apprezzato perché in questo modo la ragazza ha dimostrato ancora una volta di avere la testa sulle spalle. Anziché reagire e spingerlo fuori dai giochi ...

