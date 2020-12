Un patto digitale coi territori. La missione del governo (via Infratel) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per fare un Paese digitale non basta lo Stato centrale e la sua buona volontà. Serve il supporto dei territori e dunque delle imprese e delle comunità di cittadini. Per Infratel, la società del ministero dello Sviluppo Economico incaricata di realizzare i piani digitali del governo, si tratta di una scommessa tutta da vincere, visto che l’ambizione trasformare un Paese in perenne affanno digitale in un contesto scattante e attrattivo per chi vuole investire. Un ragionamento finito direttamente al centro del webinar, moderato dal giornalista di Askanews Gianni Todini, Comunità digitali, tenutosi questa mattina, promosso e organizzato dalla stessa Infratel, dalla Fondazione Ugo Bordoni e dall’Anci. D’altronde, presto o tardi, il Paese si doterà finalmente di quella società per la rete ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per fare un Paesenon basta lo Stato centrale e la sua buona volontà. Serve il supporto deie dunque delle imprese e delle comunità di cittadini. Per, la società del ministero dello Sviluppo Economico incaricata di realizzare i piani digitali del, si tratta di una scommessa tutta da vincere, visto che l’ambizione trasformare un Paese in perenne affannoin un contesto scattante e attrattivo per chi vuole investire. Un ragionamento finito direttamente al centro del webinar, moderato dal giornalista di Askanews Gianni Todini, Comunità digitali, tenutosi questa mattina, promosso e organizzato dalla stessa, dalla Fondazione Ugo Bordoni e dall’Anci. D’altronde, presto o tardi, il Paese si doterà finalmente di quella società per la rete ...

fabiospes1 : Che cosa c’è nel piano per la strategia industriale europea di ?@CarloCalenda? appena approvato in #UE ???? a larga m… - sarazade : RT @_MiBACT: Recovery Fund, UE, il ministro @dariofrance: «Europa si doti di una piattaforma digitale per promuovere contenuti culturali. I… - ItalyinEU : RT @_MiBACT: Recovery Fund, UE, il ministro @dariofrance: «Europa si doti di una piattaforma digitale per promuovere contenuti culturali. I… - TerraDiPalma : RT @_MiBACT: Recovery Fund, UE, il ministro @dariofrance: «Europa si doti di una piattaforma digitale per promuovere contenuti culturali. I… - miglio_x : RT @_MiBACT: Recovery Fund, UE, il ministro @dariofrance: «Europa si doti di una piattaforma digitale per promuovere contenuti culturali. I… -

Ultime Notizie dalla rete : patto digitale Patto digitale fra generazioni, ecco le strategie anti-conflitto sociale Agenda Digitale Come trasferire la licenza di Windows 10

In questa breve guida vi spiegheremo come spostare la vostra licenza originale di Windows 10 su un nuovo computer in pochi e semplici passi.

Il menù digitale “made in Thiene” è servito, grazie all’app su misura. Opportunità doppia

Il servizio è. servito. Ora toccherà agli esercenti della ristorazione locale e, ovviamente, ai cittadini affamati, approfittarne. Il Comune di Thiene ha ...

In questa breve guida vi spiegheremo come spostare la vostra licenza originale di Windows 10 su un nuovo computer in pochi e semplici passi.Il servizio è. servito. Ora toccherà agli esercenti della ristorazione locale e, ovviamente, ai cittadini affamati, approfittarne. Il Comune di Thiene ha ...