“Perché la mia stanza puzzava”. GF Vip, dopo le accuse di scarsa igiene la verità di Patrizia De Blanck (Di giovedì 3 dicembre 2020) La sua uscita dal ‘Grande Fratello Vip’ ha fatto molto rumore, ma adesso è tempo per Patrizia De Blanck di rispondere alle critiche arrivate in questo periodo. La scorsa settimana ha voluto rilasciare un’intervista a 360 gradi a ‘Chi Magazine’. Qui si è soffermata sui suoi rapporti nella casa con alcuni coinquilini, sulle accuse di scarsa igiene e anche sulla conduttrice Barbara D’Urso. Rispedendo al mittente le accuse della sua scarsa igiene e spiegando il motivo della puzza che proveniva dalla sua camera da letto. “Roba da pazzi. Proprio io che nella mia dimora ho cinque bagni”, ha detto smentendo le notizie fatte circolare su di lei. Notizie che, secondo la Contessa, non hanno mai avuto un minimo di verità.



