Odissea di Nikos Kazantzakis | Nicola Crocetti dialoga con Matteo Nucci

In occasione dell'uscita della traduzione di "Odissea" di Nikos Kazantzakis a cura di Nicola Crocetti, giovedì 10 dicembre alle ore 18.30 si terrà una serata speciale online dedicata agli amanti della poesia. Nicola Crocetti, storico editore e traduttore della nuova edizione, dialogherà con Matteo Nucci su una delle opere più affascinanti e suggestive di sempre. Il dialogo sarà inframezzato da letture da "Odissea" di Tommaso Ragno la cui voce arriverà dalla suggestiva cornice del Teatro Torlonia di Roma. L'atmosfera dell'Odissea sarà evocata da alcuni frammenti tratti dal documentario Il mondo perduto di Vittorio De Seta per gentile concessione della Cineteca di Bologna.

Nell'extra digitale un brano dall'«Odissea» di Nikos Kazantzakis, tradotta da Nicola Crocetti e in uscita giovedì 19 novembre.

