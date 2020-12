Maradona, fenomeno di generosità. Taglialatela racconta: “Una volta pagò aereo ad un Primavera” (Di giovedì 3 dicembre 2020) In questi giorni sono davvero tante le persone che hanno voluto raccontare una parte del loro vissuto con Diego Armando Maradona. Molti calciatori o ex tali hanno rivelato anche inaspettati retroscena e aneddoti relativi all'esperienza vissuta col Diez. Uno di questi è l'ex portiere del Napoli Pino Taglialatela che a TeleCapri ha esaltato le doti di generosità del compianto 10.Quell'aereo pagato da Maradona ad un Primaveracaption id="attachment 1056395" align="alignnone" width="462" Maradona (getty images)/captionTaglialatela ricorda con piacere un gesto molto genoroso di Maradona non nei suoi confronti ma addirittura nei confronti di un giovane della Primavera, Lampugnani: "Era il 22 dicembre 1985. Eravamo a Soccavo. In quel periodo ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 3 dicembre 2020) In questi giorni sono davvero tante le persone che hanno volutore una parte del loro vissuto con Diego Armando. Molti calciatori o ex tali hanno rivelato anche inaspettati retroscena e aneddoti relativi all'esperienza vissuta col Diez. Uno di questi è l'ex portiere del Napoli Pinoche a TeleCapri ha esaltato le doti didel compianto 10.Quell'pagato daad un Primaveracaption id="attachment 1056395" align="alignnone" width="462"(getty images)/captionricorda con piacere un gesto molto genoroso dinon nei suoi confronti ma addirittura nei confronti di un giovane della Primavera, Lampugnani: "Era il 22 dicembre 1985. Eravamo a Soccavo. In quel periodo ...

