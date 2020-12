Lo spot più bello del 2020 ha a che fare col coronavirus e Satana

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Loin questione è stato prodotto da Ryan Reynolds per il sito di incontri Match.com e fa ironia su questo, l’anno del Covid, che viene personificato diventando la donna perfetta per un annoiato. Sulle note della famosa canzone di Taylor Swift Lovestory vediamo unstufo della vita da solo all’inferno che riceve una notifica sul sito di incontri: qualcuno desidera incontrarlo. La donna in questione si fa chiamaree i due iniziano a frequentarsi godendosi meravigliosi appuntamenti in un mondo che, ça va sans dire, è vuoto in tutti i luoghi pubblici. LEGGI ANCHE >>> Ci mancavano solo i negazionisti dell’arteper il sito di incontri Match.comsi reca all’appuntamento e trova una ...