Il Secolo XIX: la Sampdoria pensa a Llorente per gennaio

Fernando Llorente è ai margini del progetto tecnico del Napoli e a gennaio potrebbe lasciare gli azzurri. Diverse squadre sono interessate a lui in Serie A e tra queste c'è la Sampdoria di Claudio Ranieri. Come riporta Il Secolo XIX, i blucerchiati starebbero pensando allo spagnolo per rinforzare il reparto offensivo. Secondo la testata ligure però sul giocatore ci sono anche Benevento, Atletico Madrid e Athletic Bilbao, per questo non si prospetta una trattativa facile.

