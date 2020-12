I ricavi di PVH Corp del Q3 diminuiscono del 17 | 3% causa COVID-19

Leggi su invezz

(Di giovedì 3 dicembre 2020) PVH(NYSE: PVH) ha riportato ieri i suoi risultati finanziari che hanno superato le stime degli analisti per gli utili nel terzo trimestre fiscale. Nonostante la performance positiva, la società ha fornito indicazioni pessimistiche per il quarto trimestre fiscale. Ieri, PVHè scesa di meno dello 0,5% nell’extended trading. A £62,08 per azione, le azioni della società sono ancora in calo del 20% da inizio anno nel mercato azionario dopo aver recuperato da un livello ancora più basso di £21,73 per azione. Scopri di più su come le persone fanno soldi in borsa. PVHregistra £52,21 milioni di utile netto nel Q3 PVHha affermato che il suo utile netto nel terzo trimestre è stato di £52,21 milioni che equivale a 73,30 pence per azione. Nello stesso trimestre dell’anno scorso, aveva registrato un ...