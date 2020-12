Francesca Cipriani preoccupa i fan | “E’ un periodo molto cupo per me”

Leggi su chenews

(Di giovedì 3 dicembre 2020)i fan, la soubrette mostra un lato di se che in pochi conoscono e lo fa rispondendo ad una domanda su Instagram. foto facebookSiamo abituati a vederla sempre sorridente e combattiva in televisione cosi come nei reality a cui ha partecipato, ma la giovane ha anche un latosensibile che però è sempre pià restia a mostrare e che viene fuori pochissime volte. Solo qualche giorno fa da Barbara D’Urso ha duramente attaccato Elisabetta Gregoraci raccontando di essere stata trattatamale da lei quando si è presentata l’occasione di trovarsi insieme in Sardegna. A colpire però sono state le sue parole in risposta ad una delle domande di una follower su Instagram, risposta che ha davveroto tutti: scopriamo insieme di cosa si ...