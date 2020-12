Formula 1 - Al Sakhir per il penultimo round stagionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Formula 1 si prepara a vivere il suo penultimo appuntamento del Mondiale 2020 con il Gran Premio del Sakhir: stesso impianto in cui si è corso domenica scorsa, ma una pista sostanzialmente diversa. E nonostante i titoli siano stati ampiamente assegnati, non si può certo dire che il circus ci stia annoiando ultimamente, anzi. Nel secondo weekend in Bahrain, di spunti interessanti ce ne sono davvero tanti. Grosjean torna nel paddock. La prima cosa bella è poter raccontare che Romain Grosjean sta bene. Dopo la grande paura in quell'incidente occorso al francese durante il primo giro del GP del Bahrain, abbiamo vissuto la gioia di rivederlo uscire dalle fiamme e poterlo definire davvero un miracolato. "Da quelle fiamme, sono praticamente rinato" ha dichiarato lo stesso pilota francese che se l'è cavata con qualche ustione superficiale a ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 3 dicembre 2020) La1 si prepara a vivere il suoappuntamento del Mondiale 2020 con il Gran Premio del: stesso impianto in cui si è corso domenica scorsa, ma una pista sostanzialmente diversa. E nonostante i titoli siano stati ampiamente assegnati, non si può certo dire che il circus ci stia annoiando ultimamente, anzi. Nel secondo weekend in Bahrain, di spunti interessanti ce ne sono davvero tanti. Grosjean torna nel paddock. La prima cosa bella è poter raccontare che Romain Grosjean sta bene. Dopo la grande paura in quell'incidente occorso al francese durante il primo giro del GP del Bahrain, abbiamo vissuto la gioia di rivederlo uscire dalle fiamme e poterlo definire davvero un miracolato. "Da quelle fiamme, sono praticamente rinato" ha dichiarato lo stesso pilota francese che se l'è cavata con qualche ustione superficiale a ...

SkySportF1 : ?? BOTTO VIOLENTISSIMO AL VIA (giro 2/57 ??) Coinvolto Grosjean, uscito dalla macchina divisa in due Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - SkySportF1 : ? SUBITO SAFETY CAR AL RESTART ? (giro 3/57 ??) Cappottato Stroll dopo un contatto con Kvyat Il LIVE ?… - FormulaPassion : #F1 | #Kvyat unico penalizzato domenica scorsa in Bahrain - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #McLaren non vuole svegliarsi -