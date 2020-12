Europa League, Gattuso: 'Troppi errori. Napoli, ti è andata bene' (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'illusione del gol di Mertens, poi il lampo di Martins Indi e il pericolo scampato con il rigore parato da Ospina. Il Napoli è passato dalla possibile qualificazione aritmetica con una giornata di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'illusione del gol di Mertens, poi il lampo di Martins Indi e il pericolo scampato con il rigore parato da Ospina. Ilè passato dalla possibile qualificazione aritmetica con una giornata di ...

OptaPaolo : 1 - Per la prima volta il #Milan vince un match dopo essere andato in svantaggio di due gol in campo europeo, consi… - AntoVitiello : #Hauge ha preso parte a 4 gol in 8 partite con la maglia del #Milan tra Serie A e Europa League, con 3 reti e un as… - AntoVitiello : AC #Milan comunica che il tecnico Stefano #Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone e… - Tomele03 : @mike_naples26 @GGiglio99 @SimosTwitt Allora il Napoli gioca allo stesso momento dello Standard Liegi e quindi non… - zazoomblog : Europa League: il Napoli non va oltre il pari contro l’Az qualificazione rimandata - #Europa #League: #Napoli… -