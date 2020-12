Elisabetta Gregoraci non vuole discutere con Briatore e gli “avvocati”: confessioni a Giulia Salemi (VIDEO) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo i numerosissimi scontri, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi hanno provato a rimettere insieme i pezzi di un ipotetico rapporto civile. L’ultima diretta del Grande Fratello Vip è stata particolarmente pesante, creando dei forti malesseri anche nella Casa. Giulia Salemi si confronta con Elisabetta Gregoraci Non voglio litigare, con la massima serenità. Non voglio che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo i numerosissimi scontri,hanno provato a rimettere insieme i pezzi di un ipotetico rapporto civile. L’ultima diretta del Grande Fratello Vip è stata particolarmente pesante, creando dei forti malesseri anche nella Casa.si confronta conNon voglio litigare, con la massima serenità. Non voglio che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - francescaturnu : RT @monachindavide: Elisabetta Gregoraci è la persona più coerente della casa, e chi dice il contrario ha ragione ?? #GFVIP - Ra_Lisbeth : RT @rmcfj: Comodino aveva una strategia dall’inizio e cioè avvicinarsi ai più forti infatti ha legato con Matilde Brandi e Elisabetta Grego… - rmcfj : Comodino aveva una strategia dall’inizio e cioè avvicinarsi ai più forti infatti ha legato con Matilde Brandi e Eli… - francescaturnu : RT @emmaiismysun: Comunque l'unica Elisabetta Gregoraci che accetto è questa #gfvip -