Elisa De Pacinis e il compleanno “bravo”

Leggi su kronic

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Festeggiamenti che hanno destato stupore perDeche si è fatta quindi riconoscere con unin quel di Milano.De(instagram)de Panicis è riuscita nel corso degli anni a farsi spazio nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione alla versione spagnola di Uomini e Donne. Poi ecco il grande sbarco in Italia nella casa del Grande Fratello Vip. Leggi anche —> Cecilia Rodriguez e Ignazio sul balcone: il bacio è tenero ma bollente Leggi qui —> Che fine ha fatto la meteora Alessia Merz? Tornerà in tv? Apparizioni che l’hanno fatta conoscere al pubblico nostrano con una popolarità crescente e senza alcun cenno di decrescita. Eliminata verso metà edizione, è poi divenuta star dei social network. In ...