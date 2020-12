Diretta Conte per il Dpcm 3 dicembre: congiunti, spostamenti e Natale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il premier Conte va nuovamente in Diretta per illustrare i provvedimenti del nuovo Dpcm del 3 dicembre in fatto di spostamenti tra le regioni, congiunti e molto altro ancora. Scongiurare la terza ondata a gennaio. Questo l’obbiettivo ultimo nel nuovo Dpcm, quello che tutta Italia attendeva per scoprire come trascorreremo le prossime Feste di Natale. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il premierva nuovamente inper illustrare i provvedimenti del nuovodel 3in fatto ditra le regioni,e molto altro ancora. Scongiurare la terza ondata a gennaio. Questo l’obbiettivo ultimo nel nuovo, quello che tutta Italia attendeva per scoprire come trascorreremo le prossime Feste di. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

SkyTG24 : Nuovo Dpcm, la conferenza stampa di Conte attesa per le 20:15. DIRETTA - MediasetTgcom24 : Dpcm Natale, premier Conte parlerà in diretta alle 20:15 #covid - malillachi : Come al solito l'interprete LIS viene inserita in un riquadro troppo piccolo per permettere ai sordi di seguire la… - RepubblicaTv : Nuovo Dpcm, la conferenza stampa di Giuseppe Conte: In diretta da Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giusepp… - henriolama : Quando vedo una diretta di #Conte che illustra l'ennesimo DPCM mi viene voglia di dire BASTAAAAAAAAA' #Dpcm -