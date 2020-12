Bodybuilder sposa la sua bambola gonfiabile: «L’ho corteggiata mesi prima, è la donna perfetta per me» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un Bodybuilder ha deciso di sposare la sua bambola gonfiabile. Yuri Tolochko, Bodybuilder kazako, è convolato a nozze con la sua sex doll, Margo. Il loro è stato un matrimonio tradizionale con tanto di abito bianco e fiori dopo oltre un anno e mezzo di convivenza. Una storia d’amore decisamente particolare la loro che sta facendo il giro del mondo. Lo sportivo ha raccontato della loro relazione sulla sua pagina Instagram dove ha anche ammesso di aver corteggiato per 6 mesi la sua bambola prima che lei accettasse di sposarlo. Tolochko, che si definisce un maniaco del sesso, ha definito Margot la donna perfetta per lui. I due, come riporta la stampa locale, si sono conosciuti in un locale notturno ed è ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 3 dicembre 2020) Unha deciso dire la sua. Yuri Tolochko,kazako, è convolato a nozze con la sua sex doll, Margo. Il loro è stato un matrimonio tradizionale con tanto di abito bianco e fiori dopo oltre un anno e mezzo di convivenza. Una storia d’amore decisamente particolare la loro che sta facendo il giro del mondo. Lo sportivo ha raccontato della loro relazione sulla sua pagina Instagram dove ha anche ammesso di aver corteggiato per 6la suache lei accettasse dirlo. Tolochko, che si definisce un maniaco del sesso, ha definito Margot laper lui. I due, come riporta la stampa locale, si sono conosciuti in un locale notturno ed è ...

