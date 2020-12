Strage di Viareggio, Marco Piagentini ad iNews24: “La richiesta della Cassazione è allucinante” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Siamo sconcertati e amareggiati. È allucinante perché sono morte trentadue persone. Ma aspettiamo di capire bene il motivo per cui il pg ha preso questa decisione”. A parlare è Marco Piagentini, presidente de Il Mondo che Vorrei, l’associazione dei familiari delle vittime della Strage di Viareggio, avvenuta la notte del 29 giugno 2009. Il pg L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Siamo sconcertati e amareggiati. È allucinante perché sono morte trentadue persone. Ma aspettiamo di capire bene il motivo per cui il pg ha preso questa decisione”. A parlare è, presidente de Il Mondo che Vorrei, l’associazione dei familiari delle vittimedi, avvenuta la notte del 29 giugno 2009. Il pg L'articolo proviene da Inews.it.

