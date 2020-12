Scadenze fiscali di dicembre 2020: date, adempimenti e proroghe Ristori Quater (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il mese di dicembre si caratterizza per la presenza di alcune importanti Scadenze fiscali, alcune delle quali sono oggetto di proroghe previste dai diversi decreti del governo, da ultimo con il decreto 157 del 30 novembre 2020: il Decreto Ristori Quater, pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrato in vigore il 30 novembre. Da subito si evidenzia l’appuntamento con il versamento della seconda rata dell’Imu che quest’anno a seguito dell’emergenza sanitaria, sconta delle esclusioni. Tra gli adempimenti da segnalare, vi è la trasmissione entro il 10 dicembre del modello 770/2020, adempimento previsto al 2 novembre, e slittato per opera del D.L. 137/2020, inoltre proprio a fine novembre, il Governo ha ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il mese disi caratterizza per la presenza di alcune importanti, alcune delle quali sono oggetto dipreviste dai diversi decreti del governo, da ultimo con il decreto 157 del 30 novembre: il Decreto, pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrato in vigore il 30 novembre. Da subito si evidenzia l’appuntamento con il versamento della seconda rata dell’Imu che quest’anno a seguito dell’emergenza sanitaria, sconta delle esclusioni. Tra glida segnalare, vi è la trasmissione entro il 10del modello 770/, adempimento previsto al 2 novembre, e slittato per opera del D.L. 137/, inoltre proprio a fine novembre, il Governo ha ...

