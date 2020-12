Royal Family in lutto, Harry e William hanno perso la loro “seconda mamma” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) lutto per William e Harry, la Famiglia Reale piange la scomparsa di Lady Celia Vestey, una seconda mamma per i due principi. Una perdita che colpisce da vicino da vicino l’intera Famiglia Reale, ma in particolar modo Harry. La Lady era stata infatti scelta da Carlo e Lady Diana come una delle quattro madrine che hanno tenuto a battesimo il secondogenito della coppia. Lady Celia Vestey è scomparsa all’età di 71 anni, come riportato dal Daily Telegraph, dal quale si apprende che la donna è morta improvvisamente ma pacificamente. Un dolore che raggiunge Harry in Canada, più precisamente a Vancouver, dove si è trasferito dopo essersi ritirato dalla vita di corte. LEGGI ANCHE>>>lutto a Kensington Palace, il principe William e ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020)per, la Famiglia Reale piange la scomparsa di Lady Celia Vestey, una seconda mamma per i due principi. Una perdita che colpisce da vicino da vicino l’intera Famiglia Reale, ma in particolar modo. La Lady era stata infatti scelta da Carlo e Lady Diana come una delle quattro madrine chetenuto a battesimo il secondogenito della coppia. Lady Celia Vestey è scomparsa all’età di 71 anni, come riportato dal Daily Telegraph, dal quale si apprende che la donna è morta improvvisamente ma pacificamente. Un dolore che raggiungein Canada, più precisamente a Vancouver, dove si è trasferito dopo essersi ritirato dalla vita di corte. LEGGI ANCHE>>>a Kensington Palace, il principee ...

