Roma, Prestipino (Pd) attacca la Raggi sulle botticelle: 'Dopo 5 anni ci è arrivata pure lei' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) 'Nessuno meglio di me conosce il tema delle botticelle su cui mi batto in prima linea da oltre 15 anni, soprattutto da amministratore locale. Finalmente si pone fine a questa barbarie: costringere ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) 'Nessuno meglio di me conosce il tema dellesu cui mi batto in prima linea da oltre 15, soprattutto da amministratore locale. Finalmente si pone fine a questa barbarie: costringere ...

MariMario1 : RT @LaVeritaWeb: Aperto un fascicolo in Procura a Roma per la vicenda dei dispositivi importati su richiesta del commissario, per i quali s… - MassimoSantoma2 : RT @LaVeritaWeb: Aperto un fascicolo in Procura a Roma per la vicenda dei dispositivi importati su richiesta del commissario, per i quali s… - camposasco : RT @LaVeritaWeb: Aperto un fascicolo in Procura a Roma per la vicenda dei dispositivi importati su richiesta del commissario, per i quali s… - banzaisolaro : RT @LaVeritaWeb: Aperto un fascicolo in Procura a Roma per la vicenda dei dispositivi importati su richiesta del commissario, per i quali s… - tiber_h : RT @LaVeritaWeb: Aperto un fascicolo in Procura a Roma per la vicenda dei dispositivi importati su richiesta del commissario, per i quali s… -