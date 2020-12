Pirlo: 'La Juve andrà a Barcellona per vincere' (Di giovedì 3 dicembre 2020) TORINO - Andrea Pirlo tira un sospiro di sollievo per il bel successo della sua Juventus contro la Dinamo Kiev , con una prestazione che scaccia via le incertezze nate dopo il pareggio di Benevento: " ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 3 dicembre 2020) TORINO - Andreatira un sospiro di sollievo per il bel successo della suantus contro la Dinamo Kiev , con una prestazione che scaccia via le incertezze nate dopo il pareggio di Benevento: " ...

juventusfc : QUI #ALLIANZSTADIUM! Inizia la conferenza stampa di @Pirlo_official e #AlexSandro! LIVE ?? - JuventusTV : ?? Verso #JuveDynamo Le sensazioni di Mister @Pirlo_official alla vigilia di @ChampionsLeague On demand, qui ?… - juventusfc : ? ALLE 14.30 LIVE SU @JuventusTV ? Microfoni a @Pirlo_official e #AlexSandro! ?? #JuveDynamo #JuveUCL QUI ??… - JuventusUn : 'Piangono tutti perche' do fastidio a...! #Pirlo shock, sentite cos'ha detto: ha del clamoroso! - Notiziedi_it : Chiesa-Ronaldo-Morata: la Juve ne fa 3 alla Dinamo ma per Pirlo non sono tutte rose e fiori -