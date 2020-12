Palermo-Viterbese, divieto di fermata: occasione ghiotta al ‘Barbera’ per rilanciare la classifica (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "Palermo, divieto di fermata: Saraniti guida un nuovo assalto".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori su Palermo-Viterbese, in programma alle 15.00, allo Stadio "Renzo Barbera" e valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match si sarebbe dovuto giocare lo scorso 1° novembre. Tuttavia, la società rosanero chiese e ottenne il rinvio dell’incontro per via della situazione legata al cluster di infetti nel gruppo squadra. Oggi, i rosanero "completano il ciclo dei recuperi imposti dall’emergenza Covid e così dopo questa partita contro la Viterbese potremo avere un quadro completo del ruolo della squadra di Boscaglia in questo campionato".Numeri alla mano, nelle ultime sette partite il Palermo ha fatto 14 ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 dicembre 2020) "di: Saraniti guida un nuovo assalto".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori su, in programma alle 15.00, allo Stadio "Renzo Barbera" e valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match si sarebbe dovuto giocare lo scorso 1° novembre. Tuttavia, la società rosanero chiese e ottenne il rinvio dell’incontro per via della situazione legata al cluster di infetti nel gruppo squadra. Oggi, i rosanero "completano il ciclo dei recuperi imposti dall’emergenza Covid e così dopo questa partita contro lapotremo avere un quadro completo del ruolo della squadra di Boscaglia in questo campionato".Numeri alla mano, nelle ultime sette partite ilha fatto 14 ...

